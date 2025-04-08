Коммунальную аварию на Хомистой в Воронеже ликвидировали за ночь

Авария на улице Холмистой, напомним, случилась накануне, 7 апреля. В напорном водопроводе возле дома № 56 В зафиксировали масштабную утечку. Для ремонта специалистам пришлось отключить воду на улице 9 Января, в переулках Газовый и Автоматчиков. Восстановительные работы вели всю ночь, бригада Водоканала разработала котлован, осушила его, а после специалистам пришлось заменить полтора метра трубопровода. Полностью аварийные работы были завершены около половины восьмого утра сегодня, 8 апреля.