Иркутская область в тисках алкоголя: рекордные продажи спиртного и рост трагедий

По данным санитарного ведомства, в 2024-м на каждого жителя Приангарья пришлось 85 литров проданного спиртного — такого не было с 2019 года. Регион прочно держится в топе по розничным продажам алкоголя, а количество магазинов, где его можно купить, только растет — за четыре года их стало больше на 4,3% — 6740.