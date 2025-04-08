Иркутская область в тисках алкоголя: рекордные продажи спиртного и рост трагедий

По данным санитарного ведомства, в 2024-м на каждого жителя Приангарья пришлось 85 литров проданного спиртного — такого не было с 2019 года. Регион прочно держится в топе по розничным продажам алкоголя, а количество магазинов, где его можно купить, только растет — за четыре года их стало больше на 4,3% — 6740.
Местные жители и сами видят проблему: больше половины людей, принимавших участие в опросе в 2023 году, назвали алкоголизацию одной из самых острых бед Иркутской области, а 13% поставили её на второе место в списке региональных проблем.
Но цифры говорят громче слов:
- заболеваемость алкоголизмом и психозами в области уже много лет выше, чем в среднем по России и Сибири,
- в 2023-м году новые случаи таких диагнозов фиксировались в 1,3 раза чаще, чем в целом по стране.
Алкоголь бьёт не только по здоровью, но и по жизням. В прошлом году в Приангарье.
зарегистрировано 679 острых отравлений из-за спиртосодержащей продукции;
- 40 из них — у детей до 14 лет,
- ещё 33 — у подростков 15−17 лет.
Печальный итог — 134 смерти, что на пять случаев больше, чем годом ранее.
Эксперты напоминают: за сухими цифрами статистики — реальные трагедии семей, а рекордные продажи алкоголя лишь усугубляют кризис. Властям и обществу предстоит искать выход из замкнутого круга, пока регион не потерял ещё больше жизней.