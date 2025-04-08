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Иркутская область в тисках алкоголя: рекордные продажи спиртного и рост трагедий

Роспотребнадзор Иркутской области бьет тревогу: потребление алкоголя в регионе достигло максимума за последние пять лет, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным санитарного ведомства, в 2024-м на каждого жителя Приангарья пришлось 85 литров проданного спиртного — такого не было с 2019 года. Регион прочно держится в топе по розничным продажам алкоголя, а количество магазинов, где его можно купить, только растет — за четыре года их стало больше на 4,3% — 6740.

Местные жители и сами видят проблему: больше половины людей, принимавших участие в опросе в 2023 году, назвали алкоголизацию одной из самых острых бед Иркутской области, а 13% поставили её на второе место в списке региональных проблем.

Но цифры говорят громче слов:

  • заболеваемость алкоголизмом и психозами в области уже много лет выше, чем в среднем по России и Сибири,
  • в 2023-м году новые случаи таких диагнозов фиксировались в 1,3 раза чаще, чем в целом по стране.

Алкоголь бьёт не только по здоровью, но и по жизням. В прошлом году в Приангарье.

зарегистрировано 679 острых отравлений из-за спиртосодержащей продукции;

  • 40 из них — у детей до 14 лет,
  • ещё 33 — у подростков 15−17 лет.

Печальный итог — 134 смерти, что на пять случаев больше, чем годом ранее.

Эксперты напоминают: за сухими цифрами статистики — реальные трагедии семей, а рекордные продажи алкоголя лишь усугубляют кризис. Властям и обществу предстоит искать выход из замкнутого круга, пока регион не потерял ещё больше жизней.