В Свердловской области на несколько дней возникнут перебои с телевидением и радио

В Свердловской области до конца недели могут возникнуть сбои в работе телевидения и радио. Как сообщает Российская телерадиосеть, это будет связано с профилактическими работами станции.
Так, 8 апреля могут быть сбои с трансляцией телесигнала в поселке Ис. 9 апреля ухудшится радиосигнал на территории Зайково и Сысерти, а также в Качканаре.
10 апреля возможны сбои в радиовещании в Полевском и Новоуральске. 11 апреля могут лишиться определенных частот на радио жители Ирбита. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.