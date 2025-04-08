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В Свердловской области на несколько дней возникнут перебои с телевидением и радио

У жителей свердловских городов на несколько дней могут возникнуть проблемы с телевидением.

Источник: ЕАН

В Свердловской области до конца недели могут возникнуть сбои в работе телевидения и радио. Как сообщает Российская телерадиосеть, это будет связано с профилактическими работами станции.

Так, 8 апреля могут быть сбои с трансляцией телесигнала в поселке Ис. 9 апреля ухудшится радиосигнал на территории Зайково и Сысерти, а также в Качканаре.

10 апреля возможны сбои в радиовещании в Полевском и Новоуральске. 11 апреля могут лишиться определенных частот на радио жители Ирбита. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.