Создан материал для гибкой электроники на основе пластика

«Химики ТПУ и ученые из Санкт-Петербурга совместно разработали электропроводящий металл-полимерный композит на пластиковой подложке для применения в суперконденсаторах. Для этого на полиэтилентерефталат (ПЭТ) нанесли металлические наночастицы, затем методом лазерной обработки они “вплавлялись” в поверхность полимера. При этом сопутствующий лазерный нагрев приводил к формированию электропроводящего углеродного слоя. На полученный образец размером 6 мм на 8 мм нанесли функциональные слои из соединений кобальта и марганца», — сказано в сообщении.