Самарские газовики рассказали о новом изменении стоимости техобслуживания

Так, годовая плата за техобслуживание комплекта из четырехконфорочной газовой плиты, водогрейной колонки, счетчика и газовой разводки в зоне СВГК вырастет на 7,7 ₽ в месяц, или на 5%. Для тех же, у кого в квартире только газовая плита и внутриквартирный газопровод, техническое обслуживание подорожает в 2025 г. примерно на 11,5 рубля в месяц.