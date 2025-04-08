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В космос запустили ракету с изображением волгоградской «Родины-матери»

Главный символ России появится и во внеземном пространстве.

Источник: Роскосмос

Запуск приурочили к 80-летию Великой Победы.

Во вторник, 8 апреля, ракету «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» отправили в космос. Пуск произвели в 8.47 по московскому времени с 31-й площадки Байконура.

На борту находятся Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Джонатан Ким, сообщили в телеграм-канале Роскосмоса.

Носитель украшен изображением одного из главных символом Волгограда — монумента «Родина-мать зовет!». Запуск «Ракеты Победы» приурочен к знаменательной дате — 80-летию завершения Великой Отечественной войны.

Напомним, монумент «Родина-мать зовет!», установленный в Волгограде, выбрали главным, 9 Мая организуют более 130 официальных мероприятий. Торжества пройдут во всех муниципалитетах.