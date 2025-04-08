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«Ракета Победы» вывела на околоземную орбиту «Союз МС-27»

БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр — РИА Новости. Ракета «Союз-2.1а» вывела на околоземную орбиту корабль «Союз МС-27» с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, летящими на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее ракета «Союз-2.1а» стартовала с Байконура.

«Есть отделение транспортного пилотируемого корабля “Союз МС-27”. Транспортный пилотируемый корабль “Союз МС-27” выведен на орбиту искусственного спутника Земли», — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.

Ракета стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.

Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск «Союз» должен пристыковаться к российскому модулю «Причал».

Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.

Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. «Союз-2.1а» получил название «Ракета Победы», его украсили символикой годовщины.