Белорус потерял 57 тысяч рублей, купив машину у неизвестного китайского продавца

На китайском сайте они вместе выбрали «Тойоту Рав 4» после чего связались с неизвестным продавцом. Ни предпринимателя, ни покупателя не смутило, что продавец общался с ними через мессенджер и предложил очень низкую цену за машину. В итоге они договорились о сроках поставки и перевели деньги.