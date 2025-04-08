Белорус потерял 57 тысяч рублей, купив машину у неизвестного китайского продавца

Пинчанин потерял 57 тысяч белорусских рублей при покупке китайского авто, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Так, в милицию обратился 56-летний пинчанин, который заплатил за покупку авто, но остался без товара. Мужчина рассказал, что ему понравились предложения по продаже авто на китайских интернет-площадках. Чтобы совершить покупку он связался с минским ИП и заключил с ним договор на подбор и поставку автомобиля из Китая.
На китайском сайте они вместе выбрали «Тойоту Рав 4» после чего связались с неизвестным продавцом. Ни предпринимателя, ни покупателя не смутило, что продавец общался с ними через мессенджер и предложил очень низкую цену за машину. В итоге они договорились о сроках поставки и перевели деньги.
Но спустя время продавец стал требовать предоплату и вот тут пинчанин понял, что его обманули мошенники, и пошел в милицию.
Тем временем Турция останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны.
Еще Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.