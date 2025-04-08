Собянин: Городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроется в этом году

«Он обеспечит удобную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом. В будущем перенесем остановку МЦД-3 к метро и МЦД-1, и время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз. К 2030 году ежедневно городским вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 смогут пользоваться до 11 тысяч пассажиров», — рассказал Мэр Москвы.