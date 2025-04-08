Собянин: Городской вокзал Петровско-Разумовская МЦД-1 откроется в этом году

Строительство московского городского вокзала Петровско-Разумовская первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) ведется по графику. Готовность объекта составляет уже около 78 процентов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
«Он обеспечит удобную пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом. В будущем перенесем остановку МЦД-3 к метро и МЦД-1, и время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз. К 2030 году ежедневно городским вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 смогут пользоваться до 11 тысяч пассажиров», — рассказал Мэр Москвы.
Сейчас строители устанавливают инженерные системы, занимаются отделкой помещений, монтируют стеклянный фасад из мозаики площадью почти пять тысяч квадратных метров, проводят пусконаладку лифтов и эскалаторов.
Особое внимание уделяют организации работ. Все, что может повлиять на движение поездов, выполняется ночью в технологические окна. В апреле их продолжительность сократили с восьми до четырех с половиной часов.
Городской вокзал Петровско-Разумовская станет крупнейшим хабом на севере Москвы и улучшит транспортную доступность для жителей районов Бутырский, Тимирязевский и Марфино — это почти 200 тысяч человек.