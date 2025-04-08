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Стрельба по машине: два омских шофера устроили вооруженные разборки

В ход пошли пневматика и газовый баллон.
Источник: Комсомольская правда

В конце марта 2025 года в Калачинске Омской области не на шутку повздорили два шофера. Сначала 33-летний водитель Subaru подрезал на «Ладу Гранта». Затем неприятели случайно встретились у торгового центра, владелец иномарки распылил газовый баллончик в лицо недругу, тот выстрелил в ответ по машине напавшего. Деталями поделились в УМВД.

«Достал пневматический пистолет и выстрелил в заднее стекло автомобиля соперника. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции зафиксировали следы от пули. Водитель “Лады Гранта” сообщил, что после инцидента ему потребовалась медицинская помощь, врачом поставлен диагноз: химический ожог левого глаза. Мужчина проходит лечение, позже будет назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени причиненного вреда здоровью», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб от выстрела составил 55 тысяч рублей. Это оценка владельца иномарки, который и написал заявление в полицию. Сотрудники МВД продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.

Фото: УМВД России по Омской области.

Ранее «КП Омск» рассказала, что местного жителя из-за криптовалютных кошельков отправили на 8 лет за решетку.