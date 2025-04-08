Стрельба по машине: два омских шофера устроили вооруженные разборки

В конце марта 2025 года в Калачинске Омской области не на шутку повздорили два шофера. Сначала 33-летний водитель Subaru подрезал на «Ладу Гранта». Затем неприятели случайно встретились у торгового центра, владелец иномарки распылил газовый баллончик в лицо недругу, тот выстрелил в ответ по машине напавшего. Деталями поделились в УМВД.