Уточнен функционал белка, способного вызывать онкологические заболевания

Как уточнили в институте, исследование ученых ИНЦ РАН поддержано грантом Российского научного фонда. Они определили фундаментальные характеристики Piezo 1 в различных ионных условиях, измерили одиночные токи, переносимые основными физиологическими ионами, а именно кальцием, натрием и магнием. Кроме того, исследователи впервые получили данные о проницаемости Piezo 1 для магния. Магний — второй по распространенности клеточный ион, который вовлечен в более 600 ферментативных реакций в клетке, включая метаболический цикл клетки и синтез белка.