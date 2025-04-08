Уточнен функционал белка, способного вызывать онкологические заболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Ученые Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) уточнили функционал белка Piezo 1 — значимого участника клеточного метаболизма. Исследователи впервые описали механизм поступления в клетку важнейшего биологического элемента — магния, что может найти применение при разработке новых подходов в лечении онкологических заболеваний, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Исследователи ИНЦ РАН уточнили представления о функционировании белка Piezo 1, который является одним из значимых участников клеточного метаболизма. В частности, впервые был описан механизм поступления в клетку важнейшего биологического элемента — магния. Поскольку нарушение работы Piezo 1 связывается с заболеваниями различных систем организма, включая рак, то полученные учеными результаты могут найти применение при разработке новых терапевтических подходов», — говорится в сообщении.
Piezo — семейство ионных каналов или особый тип белков, который образует поры в оболочке живых клеток и позволяют различным ионам — натрий, калий, кальций, хлор и прочие проходить через мембрану. Транспортировка ионов лежит в основе клеточной сигнализации, что является крайне важной функцией клетки для биологических процессов на уровне всего организма: рост и развитие тканей, сокращение мышц, иммунный ответ, регуляция метаболизма и поддержание гомеостаза.
Как уточнили в институте, исследование ученых ИНЦ РАН поддержано грантом Российского научного фонда. Они определили фундаментальные характеристики Piezo 1 в различных ионных условиях, измерили одиночные токи, переносимые основными физиологическими ионами, а именно кальцием, натрием и магнием. Кроме того, исследователи впервые получили данные о проницаемости Piezo 1 для магния. Магний — второй по распространенности клеточный ион, который вовлечен в более 600 ферментативных реакций в клетке, включая метаболический цикл клетки и синтез белка.
«Наши данные демонстрируют, что каналы Piezo 1 потенциально могут обеспечивать физиологический путь для транспорта магния и, как следствие, способствовать регуляции магний-зависимой внутриклеточной сигнализации. Таким образом, наши результаты позволяют вписать Piezo 1 в качестве нового участника магниевого транспорта клетки, что расширяет функциональный диапазон Piezo 1 как возможного участника различных магний-зависимых клеточных реакций, и представляют собой фундаментальную основу для разработки потенциальных веществ, способных модулировать функционирование каналов Piezo 1 при различных патологиях», — привели в пресс-службе слова руководителя группы ионных механизмов клеточной сигнализации ИНЦ РАН Владислава Чубинского-Надеждина.