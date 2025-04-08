Музей Мирового океана назвал дату проведения Дня селёдки

День рождения ММО пройдёт 12 апреля. В этот день музей планирует презентовать Парк науки на набережной, который позволит посетителям проводить физические эксперименты и освоить теоретические законы из школьных учебников на практике. 12 апреля также будет презентована карта Балтийского моря, которая является частью ландшафта у нового корпуса.