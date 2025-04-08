Более 82% жителей Дона поддерживают активное развитие атомной энергетики

Число жителей Ростовской области, которые поддерживают использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения потребителей электроэнергией, за год увеличилось до 82,4%. А в Волгодонске число сторонников атомной энергетики достигает 92,3%. Такие данные получили эксперты независимого аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР». Они провели оценку восприятия атомной энергетики жителями регионов присутствия предприятий отрасли. В опросе приняло участие более 10 тысяч человек.