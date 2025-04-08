Более 82% жителей Дона поддерживают активное развитие атомной энергетики

Число жителей Ростовской области, которые поддерживают использование атомной энергетики как одного из способов обеспечения потребителей электроэнергией, за год увеличилось до 82,4%. А в Волгодонске число сторонников атомной энергетики достигает 92,3%. Такие данные получили эксперты независимого аналитического агентства «ИМИДЖ-ФАКТОР». Они провели оценку восприятия атомной энергетики жителями регионов присутствия предприятий отрасли. В опросе приняло участие более 10 тысяч человек.
В опросе отмечается стабильный рост положительных оценок по вопросу дальнейшего активного развития атомной энергетики. За дальнейшее развитие атомной генерации в регионе высказались 69,3%. Это на 11,3% больше по сравнению с 2024 годом. На 4,5% увеличилось число сторонников мирного атома в энергетике в самом Волгодонске.
Атомную отрасль на Дону чаще всего связывают с развитием передовых технологий и инновационных решений, которые приближают будущее. Так считают 36,7% опрошенных. Второе место занимает восприятие атомной отрасли как эффективной замены нефти и газа (35,2%). Около 28,8% жителей региона видят в ней значимую поддержку для развития территорий и локальных инициатив.
Более половины респондентов убеждены, что Ростовская АЭС активно заинтересована в раскрытии потенциала молодых специалистов и содействует их профессиональному и личностному росту.
— Результаты исследования показывают, что атомная энергетика — самое перспективное направление развития энергетического комплекса страны. В этом году у нас юбилей — 80 лет атомной отрасли. За это время «мирный атом» доказал свою эффективность и прочно занял позиции лидера в области развития производственного потенциала и экономической мощи страны, — подчеркнул директор атомной станции Андрей Сальников.