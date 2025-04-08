В Миассе создали аналог импортных роботов-манипуляторов

«Разработанный и изготовленный робототехнический комплекс доработан и в настоящее время он представляет собой полностью готовый к серийному производству комплекс. Такое оборудование будет востребовано, прежде всего, на предприятиях, осуществляющих токарную обработку деталей. Цена комплекса составит около 3 млн рублей против 6−7 млн за импортную модель», — сказали в министерстве.