В Миассе создали аналог импортных роботов-манипуляторов

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апреля. /ТАСС/. Расположенная в городе Миассе Челябинской области компания создала и подготовила к серийному производству импортозамещающий робот-манипулятор, который предназначен для предприятий, осуществляющих токарную обработку деталей, при этом он стоит в два раза дешевле импортных аналогов. Об этом сообщили в министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона.
«Разработанный и изготовленный робототехнический комплекс доработан и в настоящее время он представляет собой полностью готовый к серийному производству комплекс. Такое оборудование будет востребовано, прежде всего, на предприятиях, осуществляющих токарную обработку деталей. Цена комплекса составит около 3 млн рублей против 6−7 млн за импортную модель», — сказали в министерстве.
В пресс-службе министерства пояснили, что этот робот может подавать заготовки на токарный станок и снимать готовые изделия.
Там добавили, что на данный момент разработчик способен выпускать до 15 роботизированных комплексов в месяц. В последующем он может увеличить объемы производства до 20.