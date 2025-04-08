Волгоград остался миллионником в 2025 году

Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщил Волгоградстат, обнародовавший информацию о количестве жителей в трех крупных городах региона.
В частности, численность постоянного населения областного центра на 1 января 2025 года составила 1 миллион 12 тысяч 219 человек. Для сравнения: на 1 января 2024 года этот показатель был больше — 1 миллион 18 тысяч 898 человек. То есть за год население города-героя сократилось на 6679 человек.
Количество жителей Волжского на 1 января 2025 года было зафиксировано на планке 313 тысяч 34 человека, Камышина — 104 тысячи 220 человек. Для сравнения: годом ранее численность населения Волжского была больше — 315 тысяч 220 человек, Камышина — 105 тысяч 187 человек.
Напомним, всего в Волгоградской области на начало 2025 года проживало 2 миллиона 434 тысячи человек. Ранее V102.RU сообщало, как сократилось население двух моногородов региона за прошлый год.