Волгоград остался миллионником в 2025 году

В частности, численность постоянного населения областного центра на 1 января 2025 года составила 1 миллион 12 тысяч 219 человек. Для сравнения: на 1 января 2024 года этот показатель был больше — 1 миллион 18 тысяч 898 человек. То есть за год население города-героя сократилось на 6679 человек.