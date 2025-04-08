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В качестве исключения. Антициклон в Петербурге нарушил тренд этой недели

Сегодняшнюю солнечную погоду в Северной столице обеспечивает антициклон. Хотя большую часть недели синоптической ситуацией управляют циклоны.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 93% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Фонтанка.ру

Как сообщает центр «ФОБОС», 8 апреля погоду в Петербурге и Ленинградской области будет формировать гребень антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Но, несмотря на обилие солнца, температурный фон останется на 2−3 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха в городе — плюс 3−5 градусов, в области — плюс 1−6. Ветер северо-восточный, 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Завтра, напомним, погода испортится: ожидаются снегопады и не выше плюс 3 градусов. Дело в том, что эта неделя большей частью пройдёт под влиянием циклонов, которое будет особенно заметно в среду и пятницу.