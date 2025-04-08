В Казани на двух станциях метро проверили эскалаторы

В местном метрополитене на станциях «Проспект Победы», «Кремлевская» и «Козья Слобода» работают 16 эскалаторов. Они ежедневно перевозят тысячи пассажиров. Для того, чтобы механизмы служили долго и безопасно, за ними внимательно ухаживают. Речь идет о проведении регулярных осмотров, планового ремонта и проверки.