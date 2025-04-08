В Казани на двух станциях метро проверили эскалаторы. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
В местном метрополитене на станциях «Проспект Победы», «Кремлевская» и «Козья Слобода» работают 16 эскалаторов. Они ежедневно перевозят тысячи пассажиров. Для того, чтобы механизмы служили долго и безопасно, за ними внимательно ухаживают. Речь идет о проведении регулярных осмотров, планового ремонта и проверки.
На днях на станциях «Козья Слобода» и «Проспект Победы» прошло ежегодное освидетельствование. Выяснилось, что все эскалаторы соответствуют требованиям безопасности. На станции «Кремлевская» экспертизу промышленной безопасности проведут в июне.
Напомним, в Казани в 2025 году заменят почти полтысячи лифтов в 141 доме. Специалисты уже приступили к выполнению поставленных задач.