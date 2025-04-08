В Краснодаре нет подтоплений из-за дождя

Напомним, на Кубани ожидаются апрельские заморозки и снег с дождем. Синоптики предупреждают о резком похолодании. Это связано с прохождением холодного фронтального раздела и поступлением в регион холодной воздушной массы. В регионе действует штормовое предупреждение.