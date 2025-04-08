В Краснодаре нет подтоплений из-за дождя

В Краснодаре камеры видеонаблюдения не зафиксировали подтоплений из-за дождя. Об этом сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе.
«По состоянию на 07:30 городскими камерами видеонаблюдения подтоплений не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Напомним, на Кубани ожидаются апрельские заморозки и снег с дождем. Синоптики предупреждают о резком похолодании. Это связано с прохождением холодного фронтального раздела и поступлением в регион холодной воздушной массы. В регионе действует штормовое предупреждение.
В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.