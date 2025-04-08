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В Краснодаре нет подтоплений из-за дождя

В Краснодаре службы мониторят подтопления из-за дождя по камерам.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 93% 749 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре камеры видеонаблюдения не зафиксировали подтоплений из-за дождя. Об этом сообщили в городской единой дежурно-диспетчерской службе.

«По состоянию на 07:30 городскими камерами видеонаблюдения подтоплений не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Напомним, на Кубани ожидаются апрельские заморозки и снег с дождем. Синоптики предупреждают о резком похолодании. Это связано с прохождением холодного фронтального раздела и поступлением в регион холодной воздушной массы. В регионе действует штормовое предупреждение.

В случае возникновения ЧС необходимо обращаться в экстренные службы по номеру 112.