Министерство ЖКХ предупредило о весеннем осмотре жилфонда — что ждать белорусам

В министерстве обратили внимание, что при техосмотре особое внимание будут уделяться проверке состояния систем вентиляции, в том числе дымоходов и вентканалов, внутренних газопроводов в многоэтажках, печного отопления. Также проинспектируют техническое состояние крыш и их конструкций, в том числе водоотводов, карнизов, балконов, лоджий, их остекления, отделку фасадов, парапетов, а также антенн и другие конструкции.