Министерство ЖКХ предупредило о весеннем осмотре жилфонда — что ждать белорусам

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщило о начале весеннего осмотра жилищного фонда.
Так, в МинЖКХ сказали белорусам, что с 7 апреля в стране стартовал весенний осмотр жилфонда. Проведение общих плановых весенних техосмотров государственного и частного жилфонда определяют строительные нормы.
В министерстве обратили внимание, что при техосмотре особое внимание будут уделяться проверке состояния систем вентиляции, в том числе дымоходов и вентканалов, внутренних газопроводов в многоэтажках, печного отопления. Также проинспектируют техническое состояние крыш и их конструкций, в том числе водоотводов, карнизов, балконов, лоджий, их остекления, отделку фасадов, парапетов, а также антенн и другие конструкции.
После этого весеннего осмотра будут уточняться и корректироваться объемы работ ремонта жилфонда и дорожной одежды. Также примут решения о ремонте и дальнейшей эксплуатации аварийных и ветхих зданий.
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