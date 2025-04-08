Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ предупредило о весеннем осмотре жилфонда — что ждать белорусам

МинЖКХ: в Беларуси начался весенний осмотр жилищного фонда.

Источник: Комсомольская правда

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Беларуси сообщило о начале весеннего осмотра жилищного фонда.

Так, в МинЖКХ сказали белорусам, что с 7 апреля в стране стартовал весенний осмотр жилфонда. Проведение общих плановых весенних техосмотров государственного и частного жилфонда определяют строительные нормы.

В министерстве обратили внимание, что при техосмотре особое внимание будут уделяться проверке состояния систем вентиляции, в том числе дымоходов и вентканалов, внутренних газопроводов в многоэтажках, печного отопления. Также проинспектируют техническое состояние крыш и их конструкций, в том числе водоотводов, карнизов, балконов, лоджий, их остекления, отделку фасадов, парапетов, а также антенн и другие конструкции.

После этого весеннего осмотра будут уточняться и корректироваться объемы работ ремонта жилфонда и дорожной одежды. Также примут решения о ремонте и дальнейшей эксплуатации аварийных и ветхих зданий.

Ранее министр ЖКХ назвал дома, где не будет проводиться капремонт: «Квартиры с маленькими кухнями около 4 — 6 “квадратов”.

Еще Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.

А БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги: «Работают пять расчетов МЧС».