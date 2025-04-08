Движение самокатов ограничат на Петровской набережной в Воронеже

В Воронеже на Петровской набережной могут уже в ближайшее время ограничить движение электросамокатов. Об этом во время планерки в городской администрации рассказал глава столицы Черноземья Сергей Петрин. Мэр назвал самокаты одной из острых проблем города, которая будет только расти в масштабах, заявив, что в этом направлении пора вводить «более жесткие правила игры».