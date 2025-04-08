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Движение самокатов ограничат на Петровской набережной в Воронеже

В Воронеже на Петровской набережной могут уже в ближайшее время ограничить движение электросамокатов. Об этом во время планерки в городской администрации рассказал глава столицы Черноземья Сергей Петрин. Мэр назвал самокаты одной из острых проблем города, которая будет только расти в масштабах, заявив, что в этом направлении пора вводить «более жесткие правила игры».

"Рассматриваем разные варианты запрета передвижения на самокатах на набережной. Там все-таки для самокатов есть велосипедные дорожки. Технически будет отрабатывать. Но, опять же, это распространится на те средства индивидуальной мобильности, которые будут браться у оператора.

Как бороться с частными СИМами — пока не ясно".Также говоря о Петровской набережной мэр напомнил об устранении замечаний, которыми сейчас занимается подрядчик в рамках первого заключенного контракта. Все дефекты в рамках работ обещали устранить до майских праздников. По словам Петрина, сроки будут соблюдены. А вот дополнительные работы продолжатся.