Движение самокатов ограничат на Петровской набережной в Воронеже

"Рассматриваем разные варианты запрета передвижения на самокатах на набережной. Там все-таки для самокатов есть велосипедные дорожки. Технически будет отрабатывать. Но, опять же, это распространится на те средства индивидуальной мобильности, которые будут браться у оператора.
Как бороться с частными СИМами — пока не ясно".Также говоря о Петровской набережной мэр напомнил об устранении замечаний, которыми сейчас занимается подрядчик в рамках первого заключенного контракта. Все дефекты в рамках работ обещали устранить до майских праздников. По словам Петрина, сроки будут соблюдены. А вот дополнительные работы продолжатся.