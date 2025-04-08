«Диктант Победы» напишут в 84 странах мира

«“Диктант Победы” “Единой России” напишут в 84 странах… Участие в нашей акции впервые примут КНДР, Ирландия, Куба, Швейцария, Швеция, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Шри-Ланка, Эфиопия, Кипр. Для написания диктанта откроются более 250 иностранных площадок. Они, как правило, создаются на базе Русских домов, посольских школ», — приводят слова Сидякина на официальном сайте ЕР.
Он отметил, что «Диктант Победы» напишут на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком, киргизском, а онлайн-задания будут доступны на четырех языках — английском, арабском, китайском и испанском.
«Диктант Победы» — международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.