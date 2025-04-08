Космонавт из Татарстана Рыжиков отправился на МКС

Помимо Рыжикова, на борту корабля также находились космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонни Ким.
«Пуск будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракета получила название “Ракета Победы”. Экипаж МКС-73 будет работать на орбите 245 суток. Корабль доберется до модуля “Причал” спустя три часа после старта, ожидаем стыковку с Международной космической станцией в 12:04 мск», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Напомним, что космонавт Сергей Рыжиков родился 19 августа 1974 в Бугульме. Он является 121-м космонавтом России (СССР), имеет звание Героя РФ (2018), а также является Почетным гражданином Бугульминского района.