«Мы все спим». Космонавт Песков рассказал, кто следит за МКС по ночам

Космонавт из Красноярского края Кирилл Песков вновь вышел на связь с подписчиками своего Telegram-канала и ответил на вопросы россиян о жизни на Международной космической станции. В этот раз у любимца сибиряков спросили о работе интернета, как поговорить с обитателями МКС по радио, больно ли ударяться в невесомости и многое другое.
Редакция krsk.aif.ru публикует самые интересные вопросы и ответы космонавта на них.
Как в воде.
— Нашу жизнь уже сложно представить без интернета, ведь он обеспечивает работу сотен миллионов людей. А как же с ним обстоят дела в космосе?
«Доступ в интернет у нас есть, но с перерывами. Скорости достаточно для общения по IP-телефонии, для видеоконференцсвязи, для отправки и приёма сообщений электронной почты. Также можно слушать музыку, читать новости. Для передачи больших объёмов данных по рабочим задачам используются отдельные каналы связи», — отвечает космонавт.
Однако Песков отметил, что все записанные видео на МКС, так как они имеют большой объём, он сперва отправляет в «Роскосмос», где их монтируют, получают одобрение, а после публикуют на официальных ресурсах или высылают жене космонавта, которая уже публикует их в его Telegram-канале.
Один из подписчиков поинтересовался у космонавта, есть ли источники открытого огня на МКС.
«Нет, так как это небезопасно. Но такой опыт проводили на станции “Мир”. Уверен, что видео можно найти. Если кратко, огонь будет в форме шара, так как в невесомости горячий воздух не будет стремиться вверх, как он это делает на Земле. А когда кончится кислород в месте горения, огонь потухнет», — рассказал Кирилл Песков.
Спросили космонавта и о том, похожи ли ощущения под водой и в невесомости. Как отмечает Песков, сходство действительно есть, однако от воздуха, как от воды, оттолкнуться нельзя.
«Важное отличие ещё и в том, что, когда набрал скорость, то для остановки нужно ухватиться за что-то. С этим под водой проще. Тут нет и понятия “вверх ногами”. Ты сам себе на МКС можешь представить, чем для тебя является поверхность, на которую ты смотришь, где у неё верх или низ. Так же и с положением тела. Это забавное чувство, которое довольно сложно объяснить», — рассказал космонавт.
Ближайший травмпункт далеко.
Также Кирилл Песков рассказал интересующимся его здоровьем подписчикам, что в первые дни на станции у него, как и у всех других космонавтов, были сильные отёки. Это происходит из-за того, что кровь в условиях невесомости приливает к голове. Через некоторое время лишняя жидкость выходит, и отёки спадают.
«А удариться об углы, выступы, рукоятки на МКС больно?» — гласил один из вопросов подписчиков. На что Кирилл Песков лаконично пошутил: «Так же, как на Земле. Нужно быть осторожней, так как до ближайшего травмпункта далеко».
Спросили космонавта о размере отсеков на станции: «Не кажутся ли они ему слишком маленькими?».
«Чем больше, тем, конечно же, лучше. Но всему есть разумные пределы. А в космической технике еще и факторы, которые не позволяют на данном этапе развития техники создавать в космосе конструкции больше, чем существующие», — отметил космонавт.
Один из вопросов касался сна космонавтов: могут ли они все спать одновременно или есть дежурные на станции?
«Ночью спят все. А на “вахте у штурвала” дежурят десятки специалистов в центрах управления полётами на Земле. У нас на случай нештатных ситуаций есть сигнализация, которая в случае чего нас разбудит», — сказал Кирилл Песков.
Также космонавт рассказал подписчикам, что обитатели МКС периодически выходят на связь с радиолюбителями в свободное от работы время. На станции у россиян этим делом больше всего любит заниматься Александр Гребенкин.
«Обычно сеансы радиосвязи планируются со школами, институтами и другими образовательными учреждениями по всей стране, как раз с целью популяризации космонавтики. Работать могут все, используем общий позывной RS0ISS», — отметил сибиряк.
С первой частью ответов космонавта на вопросы подписчиков можно ознакомиться в специальном материале krsk.aif.ru.