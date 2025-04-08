«Мы все спим». Космонавт Песков рассказал, кто следит за МКС по ночам

«Важное отличие ещё и в том, что, когда набрал скорость, то для остановки нужно ухватиться за что-то. С этим под водой проще. Тут нет и понятия “вверх ногами”. Ты сам себе на МКС можешь представить, чем для тебя является поверхность, на которую ты смотришь, где у неё верх или низ. Так же и с положением тела. Это забавное чувство, которое довольно сложно объяснить», — рассказал космонавт.