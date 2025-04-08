Татарстанцам рассказали, как получить статус предпенсионера. Речь идет о лицах, которым остается пять лет до выхода на пенсию. Информация содержится на официальном сайте Социального фонда России и на портале Госуслуг.
Этот статус позволяет претендовать на дополнительные права и гарантии. Это поможет людям сохранить финансовую стабильность перед выходом на заслуженный отдых.
Получить справку о статусе предпенсионера можно через портал Госуслуг. Необходимо найти вкладку «Пенсии и пособия». Там доступна возможность заказать справку о статусе предпенсионера. В течение 15 минут ваше обращение будет обработано. После справку нужно распечатать и предъявлять по месту требования.
Есть еще один вариант получения справки — обратиться в клиентскую службу ПФР лично. Там статус предпенсионера определяется по данным, имеющимся в распоряжении пенсионного фонда на дату обращения.
Какие льготы дает этот статус? Предпенсионер может не платить имущественный и земельный налог за один объект недвижимости. Также в зависимости от места проживания они могут рассчитывать на льготы по оплате капремонта и услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, курортного сбора при поездке на отдых.
Если у предпенсионеров есть семья, они имеют право на дополнительные льготы: алименты от других членов семьи, если нетрудоспособны и нуждаются в помощи; обязательную долю в наследстве.
Напомним, в Татарстане в 2025 году жители не смогут выйти на пенсию по возрасту. Это обусловлено действием переходного периода в рамках пенсионной реформы.