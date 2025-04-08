Татарстанцам рассказали, как получить статус предпенсионера

Какие льготы дает этот статус? Предпенсионер может не платить имущественный и земельный налог за один объект недвижимости. Также в зависимости от места проживания они могут рассчитывать на льготы по оплате капремонта и услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, курортного сбора при поездке на отдых.