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Врачи Хабаровска извлекли более 70 камней из желчных протоков пенсионерки

Пациентка поступила в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

В Краевой клинической больнице имени Сергеева успешно проведена сложная операция по удалению более 70 камней из желчевыводящих путей у 85-летней женщины. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с холангитом, механической желтухой и рецидивирующим холедохолитиазом — осложнением, возникшим спустя 30 лет после удаления желчного пузыря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

У женщины ранее была выполнена холецистэктомия (удаление желчного пузыря), однако со временем в желчных протоках сформировались новые конкременты. Такое осложнение встречается у 20% пациентов, перенесших эту операцию.

Перед госпитализацией в ККБ ей провели антеградное дренирование — через печень установили холангиостому для оттока желчи и купирования воспаления. После стабилизации состояния хирурги приступили к основному этапу лечения.

Специалисты выполнили эндоскопическое вмешательство: рассекли большой дуоденальный сосочек (папиллосфинктеротомия), чтобы получить доступ к желчным протокам, удалили камни с помощью корзинки Дормиа под контролем современного цифрового оборудования и извлекли более 70 конкрементов, что является редким и сложным случаем.

Через 10 дней после операции пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии.

За последние пять лет в больнице проведено 645 эндоскопических операций при холедохолитиазе и стенозе желчных протоков.