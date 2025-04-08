Врачи Хабаровска извлекли более 70 камней из желчных протоков пенсионерки

В Краевой клинической больнице имени Сергеева успешно проведена сложная операция по удалению более 70 камней из желчевыводящих путей у 85-летней женщины. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с холангитом, механической желтухой и рецидивирующим холедохолитиазом — осложнением, возникшим спустя 30 лет после удаления желчного пузыря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
У женщины ранее была выполнена холецистэктомия (удаление желчного пузыря), однако со временем в желчных протоках сформировались новые конкременты. Такое осложнение встречается у 20% пациентов, перенесших эту операцию.
Перед госпитализацией в ККБ ей провели антеградное дренирование — через печень установили холангиостому для оттока желчи и купирования воспаления. После стабилизации состояния хирурги приступили к основному этапу лечения.
Специалисты выполнили эндоскопическое вмешательство: рассекли большой дуоденальный сосочек (папиллосфинктеротомия), чтобы получить доступ к желчным протокам, удалили камни с помощью корзинки Дормиа под контролем современного цифрового оборудования и извлекли более 70 конкрементов, что является редким и сложным случаем.
Через 10 дней после операции пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии.
За последние пять лет в больнице проведено 645 эндоскопических операций при холедохолитиазе и стенозе желчных протоков.