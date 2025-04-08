Врачи Хабаровска извлекли более 70 камней из желчных протоков пенсионерки

В Краевой клинической больнице имени Сергеева успешно проведена сложная операция по удалению более 70 камней из желчевыводящих путей у 85-летней женщины. Пациентка поступила в тяжелом состоянии с холангитом, механической желтухой и рецидивирующим холедохолитиазом — осложнением, возникшим спустя 30 лет после удаления желчного пузыря. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.