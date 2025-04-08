Стали известны резервные дни для пересдачи ЕГЭ в Ростовской области

Стали известны даты для пересдачи ЕГЭ в Ростовской области. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал даты пересдач Единого государственного экзамена для выпускников Ростовской области.
Если выпускник пропустил основной этап сдачи ЕГЭ по уважительной причине, или же решил улучшить свой результат, то есть резервные дни. Так, 3 июля ребята могут пересдать иностранный язык (письменная часть), русский язык, литературу, информатику, физику, химию.
4 июля для пересдачи будут доступны следующие предметы: биология, география, математика (база и профиль), иностранный язык (устная часть), история, обществознание.
Отметим, что у выпускников есть возможность пересдать любой предмет, даже если экзамен сдан успешно, чтобы повысить баллы. Однако, стоит помнить: если результат второй попытки окажется хуже, засчитают именно его.