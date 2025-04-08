В Роскомнадзоре рассказали о блоке канала «ВЧК-ОГПУ»* в Telegram

Канал «ВЧК-ОГПУ»* в Telegram был внесен в реестр иноагентов и имел миллионную аудиторию. По данным RTVI, «ВЧК-ОГПУ»* стал недоступен для читателей в ночь на 7 апреля. В пресс-службе мессенджера сообщили, что не имеют отношения к исчезновению канала, а причиной блокировки назвали действия владельцев, которые могли удалить его самостоятельно в результате неавторизованного доступа.
Администраторы канала в ответ заявили, что эта информация не соответствует действительности.
В Роскомнадзоре не объяснили, почему канал оказался недоступен, порекомендовав обратиться с этим вопросом к администрации Telegram. По данным пресс-службы ведомства, специалисты неоднократно направляли представителям мессенджера требования заблокировать ряд постов «ВЧК-ОГПУ»* и закрыть сам канал из-за публикаций, признанных фейками, а также текстов экстремистского характера.
Скандальный канал — не единственный в Telegram с содержанием, нарушающим законодательство РФ. Роскомнадзор выявляет площадки в Сети с незаконным контентом и добивается прекращения их работы. «В общей сложности по требованию Роскомнадзора удалено свыше 373 тыс. публикаций или Telegram-каналов», — цитирует ответ пресс-службы ведомства ТАСС.
В перечень иностранных агентов «ВЧК-ОГПУ»* был включен Минюстом в июле 2024 года. Издание публиковало недостоверную информацию о деятельности российских властей и создавало негативный образ Российской Армии.
* внесен Минюстом России в реестр иноагентов