В Роскомнадзоре рассказали о блоке канала «ВЧК-ОГПУ»* в Telegram

Канал «ВЧК-ОГПУ»* в Telegram был внесен в реестр иноагентов и имел миллионную аудиторию. По данным RTVI, «ВЧК-ОГПУ»* стал недоступен для читателей в ночь на 7 апреля. В пресс-службе мессенджера сообщили, что не имеют отношения к исчезновению канала, а причиной блокировки назвали действия владельцев, которые могли удалить его самостоятельно в результате неавторизованного доступа.