Год спустя: «Туберкулёзное дело» в Приморье получает новое развитие

Резонансная история с массовым заражением школьников туберкулёзом в Дальнегорске продолжает обрастать новыми судебными разбирательствами. На этот раз перед судом предстанет чиновник, чьи действия, по версии следствия, позволили недобросовестному поставщику школьного питания получить контракт.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении начальника отдела закупок администрации Дальнегорского городского округа. Чиновнику инкриминируется часть 1 статьи 293 УК РФ (халатность), которая предусматривает наказание вплоть до трёх месяцев ареста.
В октябре-ноябре 2022 года ответственный за проведение конкурса на поставку школьного питания не проверил репутацию индивидуального предпринимателя, хотя тому ранее 9 раз выносили предписания за нарушения санитарных норм и 13 раз привлекали к административной ответственности. Несмотря на это, с предпринимателем было заключено 11 муниципальных контрактов.
В результате на школьную кухню попала работница с поддельной медицинской книжкой, больная открытой формой туберкулёза. Это в свою очередь привело к тому, что в апреле 2024 года у 12 школьников диагностировали туберкулёз, ещё более чем у 60 ребят тесты показали латентную форму инфекции. Контракты с предпринимателем были расторгнуты.
Однако летом того же года, после временного отстранения, тот же коммерсант снова выиграл конкурс на поставку питания — чиновник вновь проигнорировал резонансное дело и предыдущие нарушения. Прокуратура оперативно добилась расторжения и этих контрактов в одностороннем порядке.
Как ранее сообщал «АиФ-Приморье», параллельно идёт процесс по пересмотру наказания для самого предпринимателя и работницы пищеблока — прокуратура обжаловала вынесенный им приговор как чрезмерно мягкий. Решение по апелляции ожидается в ближайшее время.