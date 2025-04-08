Год спустя: «Туберкулёзное дело» в Приморье получает новое развитие

В результате на школьную кухню попала работница с поддельной медицинской книжкой, больная открытой формой туберкулёза. Это в свою очередь привело к тому, что в апреле 2024 года у 12 школьников диагностировали туберкулёз, ещё более чем у 60 ребят тесты показали латентную форму инфекции. Контракты с предпринимателем были расторгнуты.