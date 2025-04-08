Остановку запретят еще на трех улицах Екатеринбурга

В Екатеринбурге во втором квартале 2025 году установят новые дорожные знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличками № 8.24 «Работает эвакуатор» на трех участках улиц.
Знаки поставят на следующих участках:
- улица Куйбышева — от Восточной до Бажова;
- улица Старых Большевиков — от Корепина до Краснофлотцев;
- внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской.
Специалисты городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждают автолюбителей об изменениях и просят соблюдать ПДД.