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Остановку запретят еще на трех улицах Екатеринбурга

Новые знаки установят во втором квартале текущего года.

В Екатеринбурге во втором квартале 2025 году установят новые дорожные знаки № 3.27 «Остановка запрещена» с табличками № 8.24 «Работает эвакуатор» на трех участках улиц.

Знаки поставят на следующих участках:

  • улица Куйбышева — от Восточной до Бажова;
  • улица Старых Большевиков — от Корепина до Краснофлотцев;
  • внутриквартальный проезд от Альпинистов до Дагестанской.

Специалисты городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры предупреждают автолюбителей об изменениях и просят соблюдать ПДД.