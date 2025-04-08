В Астане с концертом выступит не только Дженнифер Лопес: появились подробности

Спикер отметил, что первый проект — это дрон-шоу «Гуль Алматым», который пройдет в южной столице. Инновационная и зрелищная форма развлечения сегодня активно используется в таких странах, как Китай, Сингапур, ОАЭ, Малайзия и США, для привлечения туристов. В Алматы в текущем году планируется более 20 световых шоу на спонсорской основе. Ориентировочный охват — более 1 млн зрителей.