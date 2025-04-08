В Самарканде снесут 217 домов ради создания центра паломничества

Согласно официальному заявлению, проект предусматривает: восстановление могил выдающихся богословов, благоустройство прилегающей территории, развитие инфраструктуры обслуживания паломников, что должно привести к созданию крупного паломнического центра на базе комплекса.
В Агентстве подчёркивают, что сносу подлежат здания, не включённые в список объектов культурного наследия, и все работы будут проводиться в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия.
Чиновники заверили, что владельцы сносимых домов получат компенсацию, соответствующую рыночной стоимости их недвижимости, и выплаты будут производиться в строгом соответствии с законодательством.