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В Самарканде снесут 217 домов ради создания центра паломничества

Vaib.uz (Узбекистан. 8 апреля). В Самарканде планируется масштабная реконструкция мемориального комплекса Имама Матуриди, ради которой будут снесены 217 жилых домов, расположенных вблизи кладбища Чокардиза. Информация об этом, активно распространявшаяся в социальных сетях, сегодня была подтверждена Агентством культурного наследия.

Источник: Vaib.Uz

Согласно официальному заявлению, проект предусматривает: восстановление могил выдающихся богословов, благоустройство прилегающей территории, развитие инфраструктуры обслуживания паломников, что должно привести к созданию крупного паломнического центра на базе комплекса.

В Агентстве подчёркивают, что сносу подлежат здания, не включённые в список объектов культурного наследия, и все работы будут проводиться в соответствии с требованиями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия.

Чиновники заверили, что владельцы сносимых домов получат компенсацию, соответствующую рыночной стоимости их недвижимости, и выплаты будут производиться в строгом соответствии с законодательством.