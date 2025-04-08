Застрявшую в заборе косулю спасли в Иркутске

Косуля застряла в металлических прутьях забора детского сада в Иркутске и поранила шею, пытаясь самостоятельно освободиться. Спасать животное прибыли работники МКУ «Безопасный город». После зверя отвезли в приют К-9 для ветеринарного осмотра.
— Выяснилось, что у животного сломана нога. Сейчас косуле оказывают необходимую помощь, — сообщили в администрации города.
После выздоровления специалисты примут решение, сможет ли косуля жить в привычной среде обитания без помощи людей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о бельке, которого обнаружили на Байкале. Сейчас его выхаживают в Иркутском нерпинарии.