«ИрАэро» запускает рейсы из Сочи в Даламан с 1 июня

Авиаперевозчик также отметил, что продолжит ежедневные полеты из Сочи в Стамбул и Анталью. В рамках летнего расписания «ИрАэро» планирует связать Сочи с несколькими российскими городами: дважды в неделю с Пензой и Астраханью, еженедельно с Махачкалой, Уфой и Нижневартовском.