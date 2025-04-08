Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты

«Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров — это примерно высота 11-этажного дома», — рассказали в пресс-службе ВАД.