Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты

Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка — 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации — часть трассы проложена в горной местности.
«Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров — это примерно высота 11-этажного дома», — рассказали в пресс-службе ВАД.
Особое внимание уделили безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой, уточнили строители.
«Инженерной операции предшествовала большая подготовительная работа», — заявил заместитель генерального директора ВАД по производству Николай Евсюков.
В работах задействованы 25 специалистов и 2 крана.
Ранее сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей.