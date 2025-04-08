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Виадук высотой с 11-этажный дом строят на трассе в обход Алушты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр — РИА Новости Крым. На строительстве трассы в обход Алушты специалисты ВАД начали собирать блоки пролетного строения виадука.

Источник: РИА "Новости"

Новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка — 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации — часть трассы проложена в горной местности.

«Это металлоконструкция пролетного строения общей протяженностью 150 метров и весом более 766 тонн. Ее установят на опоры диаметром 1 метр и поднимут на 35 метров — это примерно высота 11-этажного дома», — рассказали в пресс-службе ВАД.

Особое внимание уделили безопасности. Для предотвращения сдвига опоры под действием активного давления, приходящего от насыпи подхода, под фундаментной плитой предусмотрен монолитный упор сечением 1 на 1 метр, омоноличенный с плитой, уточнили строители.

«Инженерной операции предшествовала большая подготовительная работа», — заявил заместитель генерального директора ВАД по производству Николай Евсюков.

В работах задействованы 25 специалистов и 2 крана.

Ранее сообщалось, что объездную дорогу вокруг Алушты оборудуют остановками и сделают удобной для местных жителей.