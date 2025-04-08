Опасная «секта отцов» действует в Новосибирской области

В православной церкви также рассказали, что организаторы данного мероприятия могут быть связаны с деструктивными сектантскими группами. Помимо этого, некоторые приглашенные специалисты на собрание пропагандируют оккультные методики в сфере воспитания. Больше всего у епархии вызывает опасение агрессивная реклама данного события. Отметим, что она направлена на привлечение участников под предлогом «личностного роста».