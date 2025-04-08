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Опасная «секта отцов» действует в Новосибирской области

Представители местной православной церкви выразили обеспокоенность по поводу предстоящего мероприятия под названием «Большой мужской форум “ОТЦЫ”».

Представители местной православной церкви выразили обеспокоенность по поводу предстоящего мероприятия под названием «Большой мужской форум “ОТЦЫ”».

Известно, что данное мероприятие запланировано в ДК «Прогресс». Как отметили представители миссионерского отдела епархии, данное событие можно охарактеризовать как замаскированную под психологические тренинги.

В православной церкви также рассказали, что организаторы данного мероприятия могут быть связаны с деструктивными сектантскими группами. Помимо этого, некоторые приглашенные специалисты на собрание пропагандируют оккультные методики в сфере воспитания. Больше всего у епархии вызывает опасение агрессивная реклама данного события. Отметим, что она направлена на привлечение участников под предлогом «личностного роста».

В интернете уже можно найти критические отзывы о форуме. Некоторые публикуют свое недовольство насчет смешения ведических практик, элементов кришнаизма и заявленной темы отцовства, особенно в Новосибирской области с традиционно православным населением.