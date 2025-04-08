Новый блок школы № 75 Иркутска откроется 1 сентября

Напомним: новый блок был возведен по поручению президента РФ. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено 363 млн рублей. В процессе строительства возникали сложности, пришлось сменить подрядчика. Однако сейчас все это уже позади: помещения почти готовы встречать учеников, в классах уже стоят парты (кстати, полезные для детской осанки), заканчиваются работы по оборудованию других помещений: актового зала, библиотеки, учительских. Идет и благоустройство прилегающей территории. Готов приступить к работе пищеблок. Кстати, каждый учебный кабинет оборудован специальными местами для ребят с ограниченными возможностями.