Новый блок школы № 75 Иркутска откроется 1 сентября

Новое здание, в котором будут обучаться младшие классы школы № 75 Иркутска, почти готово: на днях оно будет проходить проверку строительного надзора. На объекте побывал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним: новый блок был возведен по поручению президента РФ. На эти цели из бюджетов всех уровней было направлено 363 млн рублей. В процессе строительства возникали сложности, пришлось сменить подрядчика. Однако сейчас все это уже позади: помещения почти готовы встречать учеников, в классах уже стоят парты (кстати, полезные для детской осанки), заканчиваются работы по оборудованию других помещений: актового зала, библиотеки, учительских. Идет и благоустройство прилегающей территории. Готов приступить к работе пищеблок. Кстати, каждый учебный кабинет оборудован специальными местами для ребят с ограниченными возможностями.
— Уроки здесь начнутся с 1 сентября, — пояснила директор школы Марина Владимирова. — А первые мероприятия мы планируем провести уже 9 мая, актовый зал в этом блоке будет использоваться и для общешкольных праздников.
Как подчеркнул Игорь Кобзев, планируется ввести в эксплуатацию здание в середине апреля.
— Это был проблемный объект, первая подрядная организация не справилась с задачей, но надо было доделать независимо от обстоятельств, — сказал Игорь Кобзев.
В настоящий момент в областном центре идет строительство трех новых школ, причем две из них — большекомплектные, рассчитанные на более тысячи учеников. Это в микрорайоне Союз и на ул. Ярославского. Еще одна, на ул. Мелентьева, сможет вместить 825 детей. Глава региона подчеркнул, что в ближайшие годы особое внимание будет уделяться строительству новых образовательных объектов в тех территориях, где отмечается рост населения.