«Это Жора — местный бариста». В Минске санстанция провела проверку крупной сети после видео с тараканом в кофемашине магазина

Минская санстанция отреагировала на видео в TikTok c тараканом в кофемашине, сообщает агентство «Минск-Новости».
Видео в популярной соцсети TikTok опубликовала пользователь под ником @olka3288. Короткое видео стало вирусным, его посмотрели более 220 тысяч раз и написали несколько сотен комментариев. Кто-то шутил: «Это Жора — местный бариста», кто-то озвучил нелицеприятную правду: «Работая в этой сфере, скажу вам, они есть во всех кофемашинах», а кто-то заметил, что с тараканами мирится не стоит: «Мою кофемашину каждую смену на работе, ни разу не встречала».
После скандального видео специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии проверили магазин, где посетители увидели таракана. В санстанции сказали, что при визуальном осмотре тараканов на кофемашине не увидели. Как и не было в 2025 году от посетителей обращений в администрацию магазина по поводу тараканов или других насекомых. Но были установлены иные нарушения, например, по условиям содержания помещений магазина, которые способствуют проникновению и размножению насекомых.
— В отношении ответственного должностного лица начат административный процесс, — отреагировали в санстанции.
Также субъекту хозяйствования указали на необходимость неукоснительно выполнять требования законодательства санэпиднорм.
Тем временем Министерство ЖКХ предупредило о весеннем осмотре жилфонда — что ждать белорусам.
Еще Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.
А БЖД сообщила о пожаре в пассажирском здании в Минском отделении железной дороги: «Работают пять расчетов МЧС».