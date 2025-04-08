«Это Жора — местный бариста». В Минске санстанция провела проверку крупной сети после видео с тараканом в кофемашине магазина

После скандального видео специалисты Минского городского центра гигиены и эпидемиологии проверили магазин, где посетители увидели таракана. В санстанции сказали, что при визуальном осмотре тараканов на кофемашине не увидели. Как и не было в 2025 году от посетителей обращений в администрацию магазина по поводу тараканов или других насекомых. Но были установлены иные нарушения, например, по условиям содержания помещений магазина, которые способствуют проникновению и размножению насекомых.