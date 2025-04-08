К 9 мая в Хабаровском крае откроют навигацию и начнут обновление флота

Подготовка к открытию речной навигации и план обновления пассажирского флота стали главными темами заседания президиума правительства Хабаровского края под руководством губернатора Дмитрия Демешина, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Константин Кравцов, в этом сезоне по краю продолжат работать 14 пассажирских маршрутов. Суда будут курсировать как по Хабаровскому и Комсомольскому направлениям, так и внутри муниципалитетов. Из Хабаровска, например, можно будет добраться до Новокаменки, Победы и Паруса, а из Комсомольска-на-Амуре — до Пивани, Нижних Халбов и Николаевска-на-Амуре.
По словам министра, на перевозки в 2025 году выделено 255,8 млн рублей: — Эти средства позволяют сохранить социальную направленность транспортной политики. Мы сдержали рост тарифов — он не превысил 10% в прошлом году. А детям от 5 до 10 лет сохраняется скидка в 50%. Кроме того, для льготников предусмотрено возмещение расходов на 82 поездки за сезон, — подчеркнул Кравцов.
Особое внимание уделено международному сообщению. Турпоток в китайский Фуюань через речной пункт пропуска «Хабаровск» вырос почти в три раза — до 73 тысяч человек. В 2025 году на этом маршруте начнёт работать скоростное судно «70 лет Победы», которое сократит время в пути с 2,5 до 1 часа и позволит выполнять по два рейса в день. — Сейчас судно готовят к сезону: идут работы по ремонту и проверке оборудования. Первые рейсы планируются с 9 мая, — уточнил министр.
Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что без обновления флота и развития причальной инфраструктуры говорить о будущем речного судоходства нельзя. — У вас есть апрель, чтобы подготовить чёткий план по развитию судоходства, обновлению судов и дебаркадеров, — поручил он краевому минтрансу.
Также на заседании обсудили состояние дорожной сети. Глава региона напомнил, что жители, особенно хабаровчане, жалуются на разбитые дороги после зимы.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заверил, что город готов начать ремонт уже на этой неделе: — Мы провели все необходимые аукционы, определили подрядчиков и составили график. Погода позволяет начать работы без задержек.
Демешин подчеркнул, что контроль за качеством ремонта должен быть усилен:
— Министерству и главам муниципалитетов нужно строго следить за выполнением гарантийных обязательств подрядчиков и организовать своевременные ремонты. Не мешало бы привлекать к контролю и общественность, — отметил губернатор.