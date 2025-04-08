К 9 мая в Хабаровском крае откроют навигацию и начнут обновление флота

Особое внимание уделено международному сообщению. Турпоток в китайский Фуюань через речной пункт пропуска «Хабаровск» вырос почти в три раза — до 73 тысяч человек. В 2025 году на этом маршруте начнёт работать скоростное судно «70 лет Победы», которое сократит время в пути с 2,5 до 1 часа и позволит выполнять по два рейса в день. — Сейчас судно готовят к сезону: идут работы по ремонту и проверке оборудования. Первые рейсы планируются с 9 мая, — уточнил министр.