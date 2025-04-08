Маневренные мусоровозы-малыши приобрели для Красного Сулина

В силу меньших габаритов эти машины будут эксплуатироваться в поселениях с узкими улицами и сложными дорожными условиями — в Шахтах, Новошахтинске, Каменске и Калитве.
«Сейчас, в пору весенней распутицы компания регулярно сталкивается со сложностями сбора отходов там, где подъездные пути размыты. Тяжелая техника постоянно застревает, что сказывается на своевременном вывозе. Поэтому и принято решение усилить автопарк регоператора», — пояснили в компании.
Тем временем отопительный сезон продлили в Волгодонске из-за похолодания.