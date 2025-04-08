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Омичей предупредили о «молочке» от производителей-призраков

Несуществующие ООО Молпак и Молпищепром зарегистрированы под Тулой.
Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области могут встретить на прилавках несанкционированную молочную продукцию. Как установили в Роспотребнадзоре, ее производят компании «Молпак» и «Молпищепром», которые отсутствуют по адресам регистрации в Тульской области.

«В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” в обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая “предприятиями-призраками”, производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях», — рассказали представители ведомства в телеграм-канале rospotrebnadzor55.

Каждого, кто обнаружит в магазинах незаконную и потенциально опасную продукцию, просят сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Ранее «КП Омск» рассказала, как подорожала продуктовая корзина в первом квартале 2025 года.