Омичей предупредили о «молочке» от производителей-призраков

Жители Омской области могут встретить на прилавках несанкционированную молочную продукцию. Как установили в Роспотребнадзоре, ее производят компании «Молпак» и «Молпищепром», которые отсутствуют по адресам регистрации в Тульской области.
«В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых продуктов” в обороте находится пищевая продукция, изготавливаемая “предприятиями-призраками”, производимая неизвестными лицами в неизвестных условиях», — рассказали представители ведомства в телеграм-канале rospotrebnadzor55.
Каждого, кто обнаружит в магазинах незаконную и потенциально опасную продукцию, просят сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
Ранее «КП Омск» рассказала, как подорожала продуктовая корзина в первом квартале 2025 года.