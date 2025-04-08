Центр Хабаровска перекроют в апреле из-за репетиций Парада Победы

На сайте администрации Хабаровска опубликовали проект постановления, согласно которому, после его согласования мэром города, будет окончательно утверждён график и схема ограничения движения транспорта в местах репетиций парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», тренировки пеших расчётов на площади имени Ленина начинаются уже 23 апреля.
Согласно информации, содержащейся в документе, 23, 25, 28 апреля с 16:00 до 23:00 движение всех видов транспорта будет ограничено в следующих местах:
на улице Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского;
на улице Пушкина от Уссурийского бульвара до улицы Карла Маркса;
на Уссурийском бульваре от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
При этом стоянка автомобилей в данных местах будет запрещена с 13:00 до 23:00.
Отмечается также, что репетиции парада с привлечением механизированных колонн запланированы на 30 апреля, 2, 5 мая с 13:00 до 23:00. Также техника примет участие в генеральной репетиции Парада Победы 7 мая с 07:00 до 14:00. В первом случае городские дороги перекроют с 16:00 до 23:00, а во втором — с 07:00 до 14:00.
Закрыты будут:
улица Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского;
улица Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Уссурийский бульвар от улицы Шеронова до улицы Пушкина.
Кроме того, на время движения техники в ходе репетиции 30 апреля, 02, 05 мая 2025 года с 19:00 до 23:00 и 07 мая 2025 года с 10:00 до 13:00 ограничат проезд по следующим улицам:
улица Гоголя от Уссурийского бульвара до улицы Муравьёва-Амурского;
улица Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
улица Муравьёва-Амурского от улицы Шеронова до улицы Пушкина;
улица Карла Маркса от улицы Пушкина до улицы Льва Толстого;
Амурский бульвар (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
улица Дикопольцева от Амурского бульвара (четная сторона) до улицы Гамарника;
улица Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
Уссурийский бульвар от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева.
Помимо этого, ограничения будут вводиться по ходу движения механизированных колонн до места репетиции на площади Ленина. Так, 30 апреля, 02, 05 мая 2025 года с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00 и 07 мая 2025 года с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 проехать будет нельзя по следующим улицам:
Восточному шоссе от улицы Нововыборгской до улицы Ленинградской;
улице Ленинградская от Восточного шоссе до улицы Карла Маркса;
улице Ленина от улицы Ленинградской до улицы Шеронова;
улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара;
Амурскому бульвару (четная сторона) от улицы Шеронова до улицы Дикопольцева;
улице Дикопольцева от Амурского бульвара до улицы Гамарника;
улице Лейтенанта Орлова от улицы Волочаевской до улицы Ленина;
переулку Облачному от КПП 2 в/ч 74854 до улицы Лейтенанта Орлова.