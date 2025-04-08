Центр Хабаровска перекроют в апреле из-за репетиций Парада Победы

Помимо этого, ограничения будут вводиться по ходу движения механизированных колонн до места репетиции на площади Ленина. Так, 30 апреля, 02, 05 мая 2025 года с 16:00 до 17:00, с 19:00 до 23:00 и 07 мая 2025 года с 05:00 до 07:00, с 10:00 до 14:00 проехать будет нельзя по следующим улицам: