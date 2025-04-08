Зеленая мартышка Чича получила травму хвоста в парке под Ростовом

В парке «Лога» Ростовской области одной из обезьян потребовалась экстренная помощь. Зеленая мартышка Чича травмировала свой хвост. Этой историей парк поделился в своих социальных сетях.
Чтобы зашить рану на хвосте, Чиче ввели наркоз. Это позволило провести процедуру безопасно. После выполненных манипуляций ветеринары решили на всякий случай осмотреть и ротовую полость пациента. А еще взяли кровь для проверки гормонов щитовидной железы и для общего биохимического анализа.
Результаты показали, что с Чичей все хорошо. И уже на следующий день мартышка вернулась в свой вольер. А швы с хвоста сняли через десять дней.