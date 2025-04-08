В Иркутской области количество предпринимателей за год выросло на 5,7%

В Иркутской области по данным на 1 января 2025 зарегистрировано 64,5 тысячи индивидуальных предпринимателей — их количество за год выросло на 5,7%. В это время в регионе находится 48,8 тысячи организаций — это на 0,9% меньше, чем годом ранее. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.