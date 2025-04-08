В Иркутской области количество предпринимателей за год выросло на 5,7%

В Иркутской области по данным на 1 января 2025 зарегистрировано 64,5 тысячи индивидуальных предпринимателей — их количество за год выросло на 5,7%. В это время в регионе находится 48,8 тысячи организаций — это на 0,9% меньше, чем годом ранее. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Иркутскстата.
Отметим, что 41% индивидуальных предпринимателей и 22% юридических лиц зарабатывают на торговле, ремонте машин и мотоциклов. Помимо этого предприниматели посвящают себя транспортировке и хранению (12%) и строительству (8%). Юрлица выбирают такие сферы как строительство (11%), рынок недвижимости (8%), научную и техническую деятельности (7%). Деревообработкой и выпуском продуктов занимаются 6% организаций.
— Центром предпринимательской активности является Иркутск, здесь зарегистрирована половина юридических лиц нашего региона (23,5 тыс. организаций) и треть всех индивидуальных предпринимателей (21,8 тыс. человек). По числу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц также лидируют Иркутский, Ольхонский и Бодайбинский районы, — комментируют в пресс-службе Иркутскстата.
В 2024 году 2,6 тысячи юрлиц официально прекратили свою деятельность. А вот у предпринимателей дела обстоят немного иначе — остановили свою работу 10,6 тысячи человек, а зарегистрировались — 14,5 тысячи. В большинстве своем предпринимателями становили мужчины (56%). Молодежь до 30 лет составляет 29% общего числа открывших свое дело в течение года, лица старше 60 лет — 6%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшая вице-мэр Тулуна предстанет перед судом за махинации с премиями.