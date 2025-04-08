Ветераны Прикамья получат выплату в честь 80-летия Победы

Отделение СФР по Пермскому краю выплатит 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, которых награждали знаками: «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».
Выплату в том же размере получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
Для получения выплат никуда обращаться не нужно, средства будут перечислены автоматически до празднования Дня Победы. Денежные средства ветераны получат уже в апреле, согласно графику выплат пенсий.
По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр: