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Ветераны Прикамья получат выплату в честь 80-летия Победы

Средства перечислят автоматически.

Источник: Комсомольская правда

Отделение СФР по Пермскому краю выплатит 80 тысяч рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, а также гражданам, которых награждали знаками: «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Выплату в том же размере получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. По 55 тысяч рублей получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.

Для получения выплат никуда обращаться не нужно, средства будут перечислены автоматически до празднования Дня Победы. Денежные средства ветераны получат уже в апреле, согласно графику выплат пенсий.

По всем вопросам можно обратиться в контакт-центр: 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный).