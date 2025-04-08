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Воды в Симферопольском водохранилище хватит примерно на полтора года

Гидролог: воды в Симферопольском водохранилище хватит на полтора года.

Источник: Комсомольская правда

Симферопольское водохранилище наполнено на 60%, воды хватит приблизительно на полтора года. Об этом в эфире «Радио Крым» заявил гидролог Анатолий Копачевский.

«В Симферопольском водохранилище воды хватит примерно на полтора года», — отметил эксперт.

По словам специалиста, если эксплуатировать Партизанское водохранилище в нынешнем режиме, то через пять месяцев может возникнуть значительное снижение уровня воды.

Копачевский добавил, что Крым вступает в засушливый период. Из-за этого притоки воды будут сокращаться. По его словам, сейчас можно и нужно пользоваться скважинами, которые пробурили в предыдущие годы.