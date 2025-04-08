Воды в Симферопольском водохранилище хватит примерно на полтора года

Симферопольское водохранилище наполнено на 60%, воды хватит приблизительно на полтора года. Об этом в эфире «Радио Крым» заявил гидролог Анатолий Копачевский.
«В Симферопольском водохранилище воды хватит примерно на полтора года», — отметил эксперт.
По словам специалиста, если эксплуатировать Партизанское водохранилище в нынешнем режиме, то через пять месяцев может возникнуть значительное снижение уровня воды.
Копачевский добавил, что Крым вступает в засушливый период. Из-за этого притоки воды будут сокращаться. По его словам, сейчас можно и нужно пользоваться скважинами, которые пробурили в предыдущие годы.