На Таймыре отмечают День оленевода

«Значение оленеводства для коренных малочисленных народов Таймыра трудно переоценить. Это ключевая отрасль, являющаяся основой жизнедеятельности целых поколений. Ежегодно в бюджете Красноярского края на поддержку данной сферы предусматривается более 280 млн рублей. Оленеводческие хозяйства получают компенсацию производственных расходов, обеспечиваются товарно-материальными ценностями, в том числе дорогостоящими. Также оленеводы ежемесячно получают социальные выплаты, так называемые “кочевые”, им предоставляется возможность бесплатно поправлять здоровье в санаториях», — отметил Антон Нарчуганов.