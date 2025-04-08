На Таймыре отмечают День оленевода

В столице Таймыра накануне прошли традиционные спортивные состязания и конкурсы, самыми зрелищными стали гонки на оленьих упряжках, в которых участвовали более 70 команд. Победители и серебряные призеры получили сертификаты на снегоходы.
Гостей праздника угостили блюдами национальной северной кухни и чаем. Также состоялся концерт творческих коллективов и торжественная передача копии Знамени Победы оленеводам Ямала в рамках «Арктической эстафеты Победы».
Оленеводов и промысловиков с профессиональным праздником поздравили руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края Антон Нарчуганов, заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Свиридов и глава Таймыра Алексей Членов.
«Значение оленеводства для коренных малочисленных народов Таймыра трудно переоценить. Это ключевая отрасль, являющаяся основой жизнедеятельности целых поколений. Ежегодно в бюджете Красноярского края на поддержку данной сферы предусматривается более 280 млн рублей. Оленеводческие хозяйства получают компенсацию производственных расходов, обеспечиваются товарно-материальными ценностями, в том числе дорогостоящими. Также оленеводы ежемесячно получают социальные выплаты, так называемые “кочевые”, им предоставляется возможность бесплатно поправлять здоровье в санаториях», — отметил Антон Нарчуганов.
Мероприятия Дня оленевода на Таймыре продолжатся в течение месяца: 12 апреля праздник пройдет в поселке Тухард, 19 апреля — в Носке, Новорыбной и Сындысско, а завершатся торжества 26 апреля в Попигае.