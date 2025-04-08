В Новосибирске готовятся к праздничному салюту в День Победы

В Новосибирске на 9 мая запланированы два праздничных салюта: один — от военных, второй — в финале праздничной программы. Их приурочат к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказала мэрия на запрос КП-Новосибирск.
По данным управления культуры мэрии Новосибирска, артиллерийский салют 9 мая проведет командование 41-й общевойсковой армии. Его планируют запустить с Михайловской набережной.
Фейерверк завершит программу праздника и состоится на площади имени Ленина. Он станет финальным аккордом торжеств в честь юбилейной годовщины Победы.
Ранее горожане интересовались, состоится ли салют, так как официальной информации долго не было. Сейчас власти подтвердили планы — подготовка к мероприятию уже идёт.