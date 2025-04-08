Милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси

В это время ловить рыбу белорусам разрешено только в светлое время суток с берега без захода в воду, со льда, искусственных сооружений. Кроме того, можно ловить только одной удочкой с одним крючком, одним спиннингом с искусственной приманкой, на которой до двух одинарных, двойных или тройных крючков без подсачек и других орудий лова.