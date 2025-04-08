Милиция сказала о штрафе до 1260 рублей за ловлю рыбы в Беларуси

В Беларуси продолжают действовать запреты на рыбную ловлю, напомнил телеграм-канал «Милиция Беларуси. Мы — на страже».
Так, в Беларуси по-прежнему действует нерестовый запрет и ограничения любительского рыболовства, введенный с 20 марта.
На Брестчине и Гомельщине он продлится по 18 мая, в Гродненской, Минской и Могилевской областях — по 30 мая, а на Витебщине — по 8 июня.
В это время ловить рыбу белорусам разрешено только в светлое время суток с берега без захода в воду, со льда, искусственных сооружений. Кроме того, можно ловить только одной удочкой с одним крючком, одним спиннингом с искусственной приманкой, на которой до двух одинарных, двойных или тройных крючков без подсачек и других орудий лова.
В милиции подчеркнули, что игнорирование правил грозит штрафом от 10 до 30 базовых величин и возмещением ущерба окружающей среде в тройном размере за каждую пойманную рыбу.
На данный момент запрещен лов и в рыболовных угодьях: щуки (по 15 апреля, а на Витебщине — по 23 апреля), судака (с 15 апреля по 30 мая), и все других видов рыб на зимовальных ямах (по 15 апреля).
Тем временем в Минске санстанция провела проверку крупной сети после видео с тараканом в кофемашине магазина: «Это Жора — местный бариста».
И мы писали, что Минобразования сказало, сколько россиян примут в вузы Беларуси без экзаменов.