В Керчи простились с бойцом СВО Юрием Фоминым

Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.
Боец родился в 1984 году в семье военного в городе Легница (Польша). Юрий учился в школе в поселке Возжаевка (Дальний Восток), куда перевелся его отец. После переезда в Керчь он работал в мебельной фирме и ходил в морские рейсы.
Когда ВСУ напали на приграничные районы Курской области, не смог остаться в стороне и ушел служить по контракту.
Погиб 10 февраля 2025 года в Курской области при выполнении боевой задачи.
Ранее сообщалось, что в Армянске 8 апреля пройдет церемония прощания с бойцом СВО, который погиб при выполнении боевых задач.
В Алуште проводили в последний путь воина СВО Сергей Бекетова. Он погиб на фронте.