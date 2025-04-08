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В Керчи простились с бойцом СВО Юрием Фоминым

Жители Керчи простились с участником специальной военной операции Юрием Фоминым, который погиб на фронте.

Об этом сообщил глава городской администрации Олег Каторгин.

Боец родился в 1984 году в семье военного в городе Легница (Польша). Юрий учился в школе в поселке Возжаевка (Дальний Восток), куда перевелся его отец. После переезда в Керчь он работал в мебельной фирме и ходил в морские рейсы.

Когда ВСУ напали на приграничные районы Курской области, не смог остаться в стороне и ушел служить по контракту.

Погиб 10 февраля 2025 года в Курской области при выполнении боевой задачи.

Ранее сообщалось, что в Армянске 8 апреля пройдет церемония прощания с бойцом СВО, который погиб при выполнении боевых задач.

В Алуште проводили в последний путь воина СВО Сергей Бекетова. Он погиб на фронте.