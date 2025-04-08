Массовая задержка рейсов произошла в казанском аэропорту: причины и время прибытия самолетов

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, вылет самолета в Шарм-эль-Шейх был отложен более чем на три часа: вместо 6:15 воздушное судно поднялось в воздух в 9:35. Рейс в Стамбул был отложен на 3,5 часа: вылет самолета сейчас запланирован на 11:00 вместо 7:30.
В 12:05 вместо 9:10 должно отправиться воздушное судно до Екатеринбурга. Также задерживаются три рейса до Москвы.
Кроме того, изменено расписание прибытия самолетов. Так, в 9:59 вместо 6:20 приземлился самолет из Стамбула. В 11:00 вместо 8:15 ожидается прилет судна из Грозного, в 11:00 вместо 8:20 — из Челябинска, в 14:00 вместо 9:50 — из Нового Уренгоя, в 12:20 вместо 10:15 — из Душанбе, в 13:55 вместо 11:00 — из Иркутска. Также позже запланированного прилетит в казанский аэропорт ряд рейсов из столицы России.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, самарские туристы застряли в аэропорту Египта. Рейс, на котором путешественники должны были вернуться в Россию, отложили более чем на 12 часов.